Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara "Bulgaristan seçimlerinde sandığa gidin" çağrısı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, 2 Nisan'da Bulgaristan'da gerçekleşecek erken genel seçimler kapsamında, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bulgaristan'da halen kendilerine ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıldığını, bu yüzden seçimin, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için önemli olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da iki buçuk yılda 5 seçimin yaşanacağını anımsatan Ateş, "2 Nisan'da o sandıkları patlatalım, dolduralım, yani pes etmeyelim. Bir bıkkınlık var çifte vatandaşlarımızda ama belki de istenen bu. Biz tam aksini yapalım. 15 dakikamızı oraya harcamakla bir şey kaybetmeyeceğiz, aksine kazanacağız. Zorlukları, sorunları çok iyi biliyoruz. Ailelerin 18 yaşını yeni doldurmuş çocuklarına bu bilinci aşılamaları gerekiyor. Çünkü bizler de bırakırsak bu iş kötüye gider, diye tahmin ediyorum." diye konuştu.

Ateş, şikayet edilen şeylerin değiştirilmesi için sandığa giderek demokrasiyi işletmenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Seçmenlerden, anketlere göre yeni parlamentonun 3. en büyük gücü olması ön görülen Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisini (HÖH) desteklemelerini isteyen Ateş, şunları kaydetti:

"HÖH tamamen birleştirici. Genel Başkan Mustafa Karadayı bütün konuşmalarında, 'kesinlikle birleştirici olacağız ve tecrübemizi de sizlerle paylaşacağız' diyor. Sadece Türkiye'den değil, bütün dünyada sandıkların olduğu her yerde katılım önemli. Bulgaristan'da bu seçim çok daha önemli. Bu seçim niye önemli? Milletvekilini arttıralım diye, koalisyona girelim diye önemli. Yani öyle boş bırakmamamız lazım. Çünkü neler olabileceğini tahmin edebiliyoruz."

Ateş, Bulgaristan'da 21 siyasi parti ve koalisyonun yer alacağı erken genel seçimlere katılımın çok yüksek olacağına inandıklarını belirtti.

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