Kırklareli'nde gezici kütüphane çocuklarla buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 59. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında gezici kütüphane öğrencilerle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesine ait gezici kütüphane, Mustafa Dalcalı Ortaokulu ile Ziya Gökalp İlköğretim Okulunda öğrencilere tanıtıldı.

Öğrenciler kütüphanede 30 dakika kitap okudu.

Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak, 59. Kütüphane Haftası'nın en iyi şekilde kutlandığını söyledi.

Kitap okumanın önemine değinen Sıcak, tüm vatandaşları kütüphaneye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.