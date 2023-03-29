En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Lüleburgaz ilçesindeki okullarda incelemede bulundu.

Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hürriyet Ortaokulu ile İstiklal İlkokulunu ziyaret etti.

Okulları gezerek yetkililerden bilgi alan Kalkan, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Kalkan, öğrencilerle de sohbet etti.

- Caz konseri düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde caz konseri düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Cahit Irgat Salonu'nda gerçekleştirilen konserde piyanoda Evrim Demirel, kontrbasta Kağan Yıldız, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Bulut Gülen yer aldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, programın ardından yaptığı konuşmada, çok güzel bir gece yaşadıklarını söyledi.

Sanatçılara teşekkür eden Gerenli, kentlerin bilim ve sanatın ışığında ilerlemesiyle aydınlık yarınlara ulaşabileceği kaydetti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.