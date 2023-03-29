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KIRKLARELİ (AA) - Vize'de imece usulü yardımlaşma kampanyası başlatıldı.

Vize Belediyesince "ramazan paylaşmaktır" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımlar, ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir vatandaşın yatağına aç girmemesi gerektiğini söyledi.

Kampanyaya herkesin desteğini beklediklerini ifade eden Özalp, bağış ve yardımların vatandaşların evlerinden alınabildiğini kaydetti.

Her ihtiyaç sahibine dokunmak istediklerini aktaran Özalp, "Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle toplanacak yardımlar imece uygulaması ile vatandaşların bağış ve yardımları nicelik fark etmeksizin adreslerinizden alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak." diye konuştu.

- Yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Camikebir Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Talay, ilçeyi hem alt yapı, hem de üst yapı anlamında yenilediklerini belirtti.

Alt yapısı biten mahalle ve caddelerde yol yapım ve kaldırım düzenlemesinde bulunduklarını ifade eden Talay, Pınarhisar'ı yeni baştan inşa ettiklerini kaydetti.

- Mahalle iftarları başladı

Lüleburgaz Belediyesince 8 Kasım Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Belediye Başkanı Murat Gerenli de vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Gerenli, bu yıl da ramazan ayında iftar sofralarında vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Ramazan ayında hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma duygularının daha yoğun yaşandığını ifade eden Gerenli, "Hoşgörü ve paylaşma ayı ramazanın ülkemize ve dünyaya bolluk, bereket ve huzur getirmesini diliyorum." dedi.

Etkinlikte daha sonra Karagöz ile Hacivat gösterisi sahnelendi.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Tatarköy köyü ile Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi'ne 30 Mart Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

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