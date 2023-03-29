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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Sezaryen Oranlarının Azaltılmasına Yönelik Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Kırklareli, Lüleburgaz ve Babaeski devlet hastanelerinden başhekim yardımcıları ve kadın doğum uzmanları katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sema Çomaklı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, sezeryen doğumun azaltılması, normal doğum oranlarını arttırmaya yönelik hedefler ve stratejiler belirlendi.

- Yoğun bakım hemşireliği eğitimi başladı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen yoğun bakım hemşireliği eğitimi başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Başhekim Çağdaş Derdiyok ile sağlık çalışanları katıldı.

Yaklaşık 240 saat sürecek eğitim 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

İl Sağlık Müdürü Cerit, konuşmasında eğitim programlarına önem verdiklerini belirterek, farklı branşlarda eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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