Kırklarelililer Kütüphaneler Haftası kapsamında "ney ezgileri" eşliğinde kitap okudu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 59'uncu Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Halk Kütüphanesince "Kırklareli okuyor" sloganıyla bir çay bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılanlar istedikleri kitapları seçti.

Daha sonra vatandaşlar 30 dakika Hakan Konyar'ın ses verdiği ney eşliğinde kitaplarını okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan tüm okuyuculara teşekkür etti.

Kitap okuma alışkanlığının artması için bu tür etkinlikler düzenlediklerini anlatan Şen, bugün kitapları müzik eşliğinde okuduklarını kaydetti.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak ise kitabın her yerde okunabileceğini vurguladı.

Sıcak, tüm vatandaşları kütüphaneye davet etti.





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