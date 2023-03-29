Kırklareli'nde yaralama suçunun tarafları "depremzedelere bağış" şartıyla uzlaştı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir kişi, kasten yaralama suçunu işleyen şüpheliyle "depremzedelere bağış yapması" şartıyla uzlaştı.

T.M ile F.B.Ş, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. F.B.Ş, darbederek T.M'yi yaraladı.

Vize Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat eden T.M, F.B.Ş'den şikayetçi oldu.

Başvuru sonucunda kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası Vize Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

T.M. uzlaştırmacıya F.B.Ş'nin "depremzedelere bağış yapması" halinde uzlaşacağını iletti.

Teklifi kabul eden F.B.Ş de uzlaştırma kararı kapsamında depremzedelere yardım yapan bir derneğe 1000 lira bağışta bulundu.

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