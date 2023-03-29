Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakıllı beldesinin Ergene mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgede yaptığı denetimde 5 zanlıyı yakaladı.

Olayda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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