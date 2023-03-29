Kırklareli'nde "Kitap Kültürü" konferansı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "59. Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında "Kitap Kültürü" konferansı düzenlendi.

İl Halk Kütüphanesinin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ümit Konya katıldı.

Konya, konferansta, okumanın anlamının bilimsel literatürde herkes için farklı olduğunu söyledi.

İnsanların boş zamanlarını değerlendirmek, bilgi almak ve öğrenmek için kitap okuduğunu ifade eden Konya, en çok da öğrenmek için kitap okunduğunu vurguladı.

Kitap okumanın da iyileştirip güzelleştirdiğine inandığını aktaran Kaya, "Okuma kültürü ve okuma alışkanlığı da birbirinden çok farklıdır. Okuma alışkanlığı düzenli okumak olarak tanımlanırken, okuma kültürü ise takip ettiği yazar, tür ya da yayın evi gibi bilgileri içeriyor. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Türkiye'de 2019 yılında okuma haritası oluşturuldu. Hangi ilde hangi konuda neler okunuyor bilgilerinin yer aldığı bir harita oluşturuldu." dedi.

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