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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yapımı süren Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

İnşaat alanını gezen Talay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talay, yaptığı açıklamada, yapım çalışmaları hızla süren Millet Bahçesi'nin şık ve modern tasarımıyla Pınarhisar'a büyük değer katacağına inandığını söyledi.

Şehrin merkezinde yeni bir yaşam oluştuğunu anlatan Talay, "Pınarhisar Millet Bahçesi projemizde çalışmalar aralıksız sürüyor. Önümüzdeki bir kaç ay içinde yapımı tamamlanarak yemyeşil bitki örtüsü, mis kokan çiçekleri, harika yaşam alanları ve spor alanları ile vatandaşlarımızın hizmetine açılacak." diye konuştu.

- Öğrenci buluşmaları etkinliği

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları etkinliği kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, Vize Anaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

- Mahalle iftarları

Lüleburgaz Belediyesince mahalle iftarları programı devam ediyor.

Program kapsamında Yılmaz, Dere ve Yıldırım mahallelerindeki vatandaşlara iftar yemeği verildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de vatandaşlarla birlikte iftar yaparak sohbet etti.

Gerenli, ramazan ayının hoşgörü, beraberlik ve huzur ayı olduğunu, her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla iftar sofrasını paylaşacaklarını kaydetti.

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