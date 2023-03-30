Kırklareli'nde aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde otomobilinde uyuşturucu ele geçen sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesinde yol denetimde şüphe üzerine durdurdukları C.K. idaresindeki otomobilde arama yaptı.

Aramada, 12 gram skunk, uyuşturucu kullanma aparatı, 21 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

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