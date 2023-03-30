Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ahmetbey beldesinde Rıdvan Kalkan'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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