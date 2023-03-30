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KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da son yağışlar buğdayın gelişimine destek oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bir süre önce ekilen buğday tohumları yeşerdi.

Bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle gelişiminde sıkıntı yaşanan buğday, son dönemdeki yağışlarla istediği suya kavuştu.



Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, son yağışların buğdaya çok büyük faydasının olduğunu söyledi.

Özellikle nisan ve mayıs aylarında bölgenin yağış alması durumunda buğday üretiminde bir sıkıntı olmayacağını belirten Aksoy, "Mevsimsel yağışlar buğday ekim alanlarımıza 'can suyu' oldu." dedi.

Kırklareli'nde 1 milyon 200 bin dekar alanda buğday ekildiğini ifade eden Aksoy, geçen yıl 740 bin ton buğday rekoltesine ulaşıldığını kaydetti.

Bu yıl da yağışlarla bu rekoltenin üzerine çıkmayı hedeflediklerini aktaran Aksoy, "Tahılın ekili olduğu alanlara yağışların çok faydası oldu. Önümüzdeki haftalarda da yağış bekleniyor. İnşallah bereketli bir yıl geçireceğiz." diye konuştu.

- Tekirdağ

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, kurak geçen bir dönemin ardından gelen yağışların çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Yağmurların buğdaya "ilaç" gibi geldiğini ifade eden Öcal, "Kurak bir dönem yaşadık. Çiftçiler endişeleniyordu. Son haftalarda güzel yağışlar oldu. Yağışlar buğdaya çok iyi geldi. Bir olumsuzluk olmadığı sürece buğdayda çiftçinin yüzünü güldürecek verimler alınacaktır." ifadelerini kullandı.

- Edirne

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da ekim sezonunda yağışların yetersiz olması nedeniyle buğdayın kuruya ekildiğini ifade etti.

Edirne'de 1 milyon 363 bin dekarda buğday ekildiğini aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Kasım ayında tüm hububat ekimleri tamamlanmıştır. Kasım ayında alınan yağışlarla birlikte hububat çıkışları sorunsuz bir şekilde olmuş ve yeterli kardeşlenme gerçekleştirerek kışa girmiştir. İçinde bulunduğumuz ilkbahar mevsimi itibarıyla şu anda sapa kalkma dönemindedir. Ocak, şubat ve mart aylarında yağan yağışlar buğdayın gelişimi için yeterli olup, bitkinin gelişim ve büyümesini etkileyecek olumsuz bir durum yaşanmamaktadır."





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