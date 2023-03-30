İBB Başkanı İmamoğlu, Trakya'da ziyaretlerde bulundu

KIRKLARELİ/EDİRNE (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli ve Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

İmamoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarca Atatürk Evi önünde karşılandı.

Atatürk Evi'ni gezen, Kırklareli Belediyesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunan İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasında Trakya'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İmamoğlu, seçimlerde tarih yazmak için yola çıktıklarını belirtti.

Türkiye'de 21 milyon gencin olduğunu ve onlara çok önem verdiklerini dile getiren İmamoğlu, "Ben sırtımı onlara yaslamak için yola çıktım. Gençlerin enerjisiyle, gençlerin fikriyle zikriyle, aklıyla gençlerin yaratıcı duygularıyla, ülkemiz güçlensin diye yola çıktım. Nasıl olacak, gençlerimiz özgür olacak. Gençlerimiz konuşacak. Gençlerimiz fikirlerini her yerde söyleyecek. Gençlerimizi hiç kimse susturamayacak. Onlar özgürleştikçe üretecek." diye konuştu.

İktidarı eleştirerek seçimlerin çok önemli olduğunun altını çizen İmamoğlu programı kapsamında Edirne'ye hareket etti.

- Edirne'de programlara katıldı

İmamoğlu, Kırklareli programının ardından geldiği Edirne'de, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Millet İttifakı partilerinin yöneticileriyle toplantıda bir araya gelen İmamoğlu, seçimlerden başarıyla çıkmak için çok çalışacaklarını söyledi.

İmamoğlu, ilk turda seçimi kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ortak akıl ve hedeflerle Türkiye'yi yönetmek istediklerini belirten İmamoğlu, "Milletimize yüzü dönük, milletiyle konuşan ortak aklın sesine kulak veren bir hükümet dönemi başlayacak. İşin ehline teslim edildiği, her zaman milletiyle beraber düşünen ve milletin ihtiyaçlarına çözüm bulan bir hükümet dönemi başlayacak. Siyaseti, bir avuç insanın zenginleştiği, iktidarı bir siyasi partinin ya da kesimin iktidarına dönüştüğü değil, 86 milyon insanımızın iktidarı olduğu bir dönemi ülkemiz ve milletimize yaşatacağız." diye konuştu.

İmamoğlu insanları ayırt etmeden sevmenin öneminden bahsetti.

- Esnafı ziyaret etti

İmamoğlu, daha sonra Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, Fatih Sultan Mehmet'in doğum yıl dönümü dolayısıyla İBB Mehteran'ın verdiği konseri izledi.

Ardından vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in doğumunun 591. yıl dönümünde Edirne'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

İmamoğlu, Millet İttifakı'nın birlik ve beraberlikle hareket ettiğini dile getirdi.

Bir arada olmanın gücünü herkese hissettirmek zorunda olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Biz demokrasiyi, milletin iktidarını istiyoruz. Onun için birliğin gücünü büyütelim. Komşunuzla, dostlarınızla, akrabanızla herkesle konuşun. Memleketin geleceğini anlatın, sıkıntılarınızı tartışıp paylaşın." diye konuştu.

-"Biz demokrasi istiyoruz"

İmamoğlu, millet için iktidar olacaklarını ifade etti.

Millet İttifakı'nın 2017 yılından bu yana demokrasi mücadelesi verdiğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı siyasi görüşlerden insanları toplayarak, konuşarak, altı partiden bir Millet İttifakı oluşmuştur. Bu ittifakın dışında, demokrasi için, ülkedeki haksızlığın, hukuksuzluğun sona ermesi için destek olan diğer siyasi görüşler, partiler de vardır. Birleşmek zorundayız. Birliğin gücünü, bir arada olmanın gücünü, ülkemize hep birlikte hissettirmek zorundayız.

‘Ben bu birliğin dışında kalacağım, kendi gücümü göstereceğim’ diyen hata yapar. Başkasının ekmeğine yağ sürer. O başkası, demokrasiyi istemeyendir. Biz demokrasiyi istiyoruz. Biz, milletin ittifakını istiyoruz. Onun için birleşmemizi büyütelim. Birliğin gücünü büyütelim."

İmamoğlu, 15 Mayıs sabahı Türkiye'de değişimin başlayacağını ileri sürdü.

Daha sonra kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan İmamoğlu, programın ardından kentten ayrıldı.

İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de eşlik etti.



















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