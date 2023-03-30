Kırklareli'nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 39 LL 816 plakalı otomobil, Dolhan köyü yakınlarında N.Y. yönetimindeki 34 KJ 4484 plakalı süt toplama tankeri ile çarpıştı.

Kazada sürücü Z.A. yaralandı. Otomobilde bulunan Sedat Yenigün ile Hasan Tanrıöver hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ambulans ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.





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