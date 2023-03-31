Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Belediye Başkan Yardımcısı Elmas Büyükdere, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Ayrıca kaçak göçmen, bağımlılıkla mücadele, güvenlik çalışmaları gibi konularda bilgilerin verildiği toplantıda, muhtarların istekleri dinlendi.



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