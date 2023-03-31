Lüleburgaz'da her gün 1250 kişiye yemek dağıtılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde ihtiyaç sahibi 1250 kişiye her gün yemek dağıtılıyor.

Bizbize Yeteriz Birlik Beraberlik ve İnsani Yardımlaşma Derneği Başkanı Emin Sanpur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak ramazan ayı dolayısıyla her gün 1250 kişiye yemek verdiklerini söyledi.

Yemeklerin Gündoğu Mahallesi'ndeki aşevinde ve Kuştepe mevkisinde kurulan stantta dağıtıldığını ifade eden Sanpur, dağıtımların saat 18.00'de başlayıp, iftar saatine kadar devam ettiğini kaydetti.

Ramazan ayında birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygusunu herkese yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Sanpur, "Bereketin, kardeşliğin ve paylaşmanın artmış olduğu bu ayda bizler de yemek sayımızı 1250'ye kadar çıkardık. İlçemizin tüm mahallelerinden gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün 3 çeşit iftarlık yemek veriyoruz. Başta depremzede vatandaşlarımız olmak üzere engelli vatandaşlarımıza yemek götürmeye, onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.