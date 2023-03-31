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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Ekici ilçede Toprak Mahsulleri Ofisi lojmanlarında misafir edilen depremzede aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Ekici, daha sonra yapımı süren halk kütüphanesindeki çalışmaları inceleyip, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den proje hakkında bilgi aldı.

- Kan bağışı kampanyası başladı

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Merkezince yürütülen kampanya kapsamında Kongre Meydanı'nda kurulan çadırda bağışlar kabul ediliyor.

Ramazan ayı dolayısıyla 1 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında bağışlar saat 22.30'a kadar alınabilecek.

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