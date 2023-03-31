Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde trafikte sürücü ile yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can, mal kayıplarını önlemek amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Denetimde çok sayıda araç kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan sürücü tespit edilmedi.

Denetimlerde ayrıca sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi.









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