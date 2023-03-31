Trakya'dan geçen ay 163,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Aslında o gün o binada olmayacaktı

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan şubat ayında 163 milyon 835 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Trakya'da ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il Tekirdağ oldu. Gerçekleştirdiği dış satıma göre bölgede Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı.

Kırklareli'nde geçen ay ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterirken, Edirne ve Tekirdağ'ın rakamlarında düşüş kaydedildi.

Kırklareli'nde 2022 yılı şubat ayında 14 milyon 426 bin 9 dolar iken, bu yıl şubat ayında 14 milyon 894 bin 23 dolara yükseldi.

Tekirdağ da ise geçen yıl şubat ayında 160 milyon 744 bin 86 dolar iken, bu yıl aynı dönemde 142 milyon 853 bin 99 dolara geriledi.

Edirne de geçen yıl şubat ayında dış satım 6 milyon 554 bin 24 dolar iken bu yıl şubat ayında 6 milyon 86 bin 82 dolara düştü.

Sektörel bazda da Tekirdağ en çok ihracatı demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yaparken, Edirne ve Kırklareli ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ön plana çıktı.

Trakya'dan 2023 yılı ilk iki ayında yapılan ihracat 326 milyon 956 bin 58 doları buldu.

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