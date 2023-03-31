Kırklareli'nde 2 kişinin silahla yaralandığı kavgalara ilişkin 11 zanlı yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki ayrı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart'ta gerçekleşen iki ayrı olayda Ş.Ş. ve F.Ş'nin silahla yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, O.O, D.Ç, C.B, N.E, F.K, S.K, F.B, A.Z, S.Z, A.P. ve B.K'yi yakaladı.



Bu kişilerin evlerindeki aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, pala, 2 sustalı bıçak, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.O, B.K, S.K. ve N.E'nin farklı suçlardan da arandığı belirtildi.



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