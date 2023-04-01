Kırklareli'nde polisler afetzede çocuklarla oyunlar oynadı

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KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kırklareli'nde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları polislerle oyunlar oynadı.

Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'nun eşi Özlem Çengeloğlu, emniyet müdür yardımcılarının eşleri Zühre Bucurgat, Damla Bilen ve Fatma Arda ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'na yerleşen aileleri ziyaret etti.

Daha sonra polis ekipleri afetzede çocukların motivasyonlarına destek olmak amacıyla çouklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.











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