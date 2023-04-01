Kırklareli'nde jandarma bir haftada 394 düzensiz göçmeni yakaladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 394 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Mart'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.
Ekiplerin yaptığı denetimlerde 394 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca bu olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu.