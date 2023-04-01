Kırklareli Valisi Ekici, depremzedelerle iftar yaptı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı.

Vali Ekici, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'na yerleşen aileleri ziyaret etti.

Bir süre afetzedelerle sohbet eden Ekici, ardından iftar programına katıldı.

Ekici, yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.

Birlik ve beraberlik zamanı olduğunu vurgulayan Ekici, devletin depremzedelerin yanında olduğunu kaydetti.

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