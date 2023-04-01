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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Ekici ilk olarak Lüleburgaz Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret edip, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Öğrencilerle sohbet eden Ekici, daha sonra Halk Kütüphanesi'ni gezdi.

Yetkililerden kütüphane hakkında bilgi alan Ekici, tüm vatandaşları kütüphaneye davet etti.

Ekici, ilçede misafir edilen depremzede aileleri ziyaret edip, istek ve sıkıntıları dinledi.

Deprem bölgesine ulaştırılan yardımların toplanarak sevk edildiği Kızılay deposunda da incelemede bulunan Ekici, son olarak Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

- 59. Kütüphane Haftası

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile beraberindeki il ve ilçe kütüphane müdürlerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kitap sevgisinin oluşturulması ve okuma alışkanlığı bilincinin yaygınlaştırılması için yapılacak her türlü çalışmaya destek olduklarını söyledi.

Tüm vatandaşları kütüphaneye davet eden Ekici, yaşam boyu öğrenmek için okumanın şart olduğunu ifade etti.





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