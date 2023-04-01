Kırklareli'ndeki silahlı kavgalara ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki ayrı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Mart'ta gerçekleşen iki ayrı olayda Ş.Ş. ve F.Ş'nin silahla yaralanması üzerine gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgaya karışan şüphelilerin evlerindeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, pala, 2 sustalı bıçak, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.





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