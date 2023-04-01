Kırklareli'nde baharın gelişi türkü ve manilerle kutlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde baharın gelişi etkinliklerle kutlandı.

Kırklareli Belediyesi ve Kent Konseyince Yayla Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik, çocukların yumurta boyama ve geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli oyuncaklar yapması ile başladı.

Boyama etkinliğine zaman zaman çocukların aileleri de katıldı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşen Gezici, etkinlikte, asırlardır süren gelenekleri yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçmişten gelen zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarıldığını ifade eden Gezici, "Kültürleri korumak, yaşatmak veya unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden canlandırma arzusundayız." dedi.

Konuşmanın ardından Berrak Türküler Korosu tarafından maniler ve türküler seslendirildi.

Vatandaşlarda zaman zaman türkülere eşlik etti.





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