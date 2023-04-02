Kırklareli'nde evde bakım hastaları ile yakınlarına fizik tedavi eğitimi veriliyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde evde bakım hastaları ile yakınlarına fizyoterapistler tarafından fizik tedavi eğitimleri verilmeye başlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, AA muhabirine, hastaların yaşam kalitelerini arttırabilmek için evde yatağa bağımlı hastalar ile yakınlarına fizik tedavi eğitimleri verildiğini söyledi.

Eğitimler ile hastaların eklem ağrılarının önüne geçilmesinin planlandığını belirten Derdiyok, "Hastane olarak ilimizde hizmet anlayışımızı sadece bina içinde sınırlı bırakmadan dokunabildiğimiz her kesime ve hastaya dokunma anlayışıyla evde sağlık birimine bağlı hastalarımıza yeni hizmetler planladık." dedi.

Eğitimlerin uygulamalı olarak verildiğini dile getiren Derdiyok, şöyle devam etti:

"Böylece hasta yakınları tarafından yapılacak egzersizler evlerinde gösterilerek hangi hareketlerin uygun olduğu ev ortamında gösterilmiş oldu. Böylece hastaların daha sonradan oluşabilecek eklem ağrılarının, yara yeri problemlerinin önüne geçilmesi planladı."

Derdiyok, eğitimlerin 30 hasta ve yakınlarına verildiğini sözlerine ekledi.

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