Bakan Kirişci, Kırklareli'nde jeotermal seracılık tesisinde incelemede bulundu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, Kırklareli'nde jeotermal seracılık tesisinde incelemede bulundu:

AA

Bakan Kirişci, Kırklareli'nde jeotermal seracılık tesisinde incelemede bulundu:

KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünyada jeotermal potansiyelimiz var, yaklaşık bir sıralama ifade edecek olursak dünyada 7'nciyiz, ama Avrupa'da 1'inci sıradayız." dedi.

Kirişci, Asilbeyli köyünde, jeotermal seracılığın yapıldığı tesiste incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kirişci, iktidara gelmelerinden sonra Türkiye'de pek çok alanda olumlu gelişmenin yaşandığını söyledi.

AK Parti iktidarları öncesi 540 bin dekarlık örtü altı üretimin 811 bin dekara yükseldiğini belirten Kirişci, Türkiye'nin üretim kapasitesi bakımından İspanya'dan sonra Avrupa'da ikinci, dünya da ise dördüncü sırada olduğunu ifade etti.

Örtü altı üretimin yapıldığı 811 bin dekarın yüzde 79'unun sera denilebilecek vasıfta, yüzde 21'inin ise alçak tünel kategorisinde olduğunun altını çizen Kirişci, şunları kaydetti:

"Burada da olduğu gibi önemli bir kısmı topraksız tarım değil maalesef. Sadece 22 bin dekarlık kısmı topraksız tarım, modern sera tarzında. Arzumuz bunların ve alanların daha da genişlemesi. Önemli bir kısmını meyveler değil, sebzeler oluşturuyor. Sebzelerde de domates oluşturuyor.

Fakat bizim yine kent tarımı kapsamı altında gündeme getirdiğimiz başka önerilerimiz de var, örneğin kapalı dikey tarım. İstanbul Kağıthane'deki Kültür Merkezi'nin eksi 8'inci katında dünyanın en derinde kapalı dikey üretim alanı olarak ikinci sırada yer alan bir tesis. O da önemli bir çözüm. Bunların da yaygınlaştığını düşündüğümüzde bunların da kayıt altına alınması gerekiyor. Sadece sebze değil, meyve için de bunlar geçerli."

Bir gazetecinin "Örtü altı üretimi yapan seraların kaydı tutuluyor mu?" sorusunu Bakan Kirişci şöyle yanıtladı:

"Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) olduğu gibi burada da tamamı kayıt altında değil. Bu bizim son Meclis'teki kanunla birlikte 'ÇKS'nin dışındaki sistemlerde veya verilerde Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemelerinde esas alınır' diye bir mevzuat açısından bir düzenleme yapmış olduk. Bizim kendi çalışanlarımızın üretim yapan işletme sahiplerinin üretim yerlerini yerinde görüp oralarda koordinatların tespitleri sonrası bu kayıtlar bizim esas alacağımız kayıtlar olmuş olacak. Bunlar her türlü desteklerden yararlandırılmış olacak."

Kirişci, kayıt işlemleri ile üreticilerin, haksız rekabet içerisinde olmalarından kurtulacaklarını söyledi.

- "Dünyada jeotermal potansiyelimiz var"

Kirişci, Türkiye'nin dünyada jeotermal potansiyeli olan bir ülke olduğunu vurguladı.

Uzun yıllar jeotermal konusunun Türkiye'de ihmal edildiğinin belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Dünyada jeotermal potansiyelimiz var. Yaklaşık bir sıralama ifade edecek olursak dünyada 7'nciyiz, ama Avrupa'da 1'inci sıradayız. Türkiye'de sadece termal banyolar o şekilde değerlendirildi. Ama suyun sıcaklığına göre kademeli olarak kullanılabilecek bir doğal kaynak aslında. Bir taraftan konut ısıtması bir taraftan tarımsal üretimde kullanım bir taraftan da enerji üretimi.

Bu manada da burada, mesela bulunmuş olduğumuz sera, bir jeotermal kaynağın kullanıldığı, ısıtma amaçlı olarak kullanıldığı bir sera. Şimdi burada bizim potansiyelimiz yaklaşık 30 bin dekar. 30 bin dekarlık bir potansiyelimizin olduğu bir ortamda, halihazırda sadece 10 bin dekar gibi bir alanımız var, üretimimiz var. Daha önümüzde çok yol var katetmemiz gereken. Tabi teknolojiyi de geliştirerek, bu verimliliği, ısı kullanım vesaire bunları da değerlendirerek daha üst noktalara taşımak mümkün."

Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB'sinin Balıkesir'de kurulacağını hatırlatan Bakan Kirişci, Kent Tarımı Projesi'ne de değindi.

Vatandaşlara fidan dağıtan Kirişci, Deveçatağı köyündeki süt sığırcılığı işletmesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir devrim başlayacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir ...
Bakan Kirişci, Kırklareli'nde misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kırklareli'nde misafir edilen ...
Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir devrim başlayacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli'nde konuştu: (2)
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli'nde ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli'nde konuştu: (1)
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli'nde ...
Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir devrim başlayacak
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir ...
Kırklareli'nde evde bakım hastaları ile yakınlarına fizik tedavi eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Kırklareli'nde evde bakım hastaları ile yakınlarına ...
Kırklareli'nde çıkan yangında ev ile iş yeri yandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde çıkan yangında ev ile iş yeri yandı
Kırklareli'nde baharın gelişi türkü ve manilerle kutlandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde baharın gelişi türkü ve manilerle ...
Kırklareli'ndeki silahlı kavgalara ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'ndeki silahlı kavgalara ilişkin gözaltına ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Ekici, hasta ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici, hasta ziyaretlerinde bulundu
Kırklareli Valisi Ekici, depremzedelerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici, depremzedelerle iftar yaptı
Kırklareli'nde jandarma bir haftada 394 düzensiz göçmeni yakaladı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma bir haftada 394 düzensiz ...
Kırklareli'nde polisler afetzede çocuklarla oyunlar oynadı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde polisler afetzede çocuklarla oyunlar ...
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 ...
Kırklareli'nde 2 kişinin silahla yaralandığı kavgalara ilişkin 11 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 2 kişinin silahla yaralandığı ...
Trakya'dan geçen ay 163,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Trakya'dan geçen ay 163,8 milyon dolarlık ihracat ...
Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz'da her gün 1250 kişiye yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da her gün 1250 kişiye yemek dağıtılıyor
Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.