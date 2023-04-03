Trakya'da üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulduğu "hibrit eğitim" başladı.

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne gelen öğrenciler dersliklere geçti.

Akdemisyenler tarafından dersler online ve yüz yüze verilmeye başladı.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Zarina Taırova, AA muhabirine, depremler nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi.

Eğitime ara verilmesinin ardından AFAD ile Hatay'a gittiklerini ifade eden Taırova, tüm Türkmenistan'ın Türkiye'nin acısına ortak olduğunu kaydetti.

Yüz yüze eğitimin kendileri için daha yararlı olduğunu düşündüğü için derse geldiğini ifade eden Taırova, diğer arkadaşlarının da derslere katılmasını önerdi.

Taırova, bu imkanı kendilerine sunan YÖK'e teşekkür etti.

Edirne Trakya Üniversitesi ile Tekirdağ Namık Kemal üniversitelerinde de yüz yüze eğitim için bazı öğrenciler kampüse gelmeye başladı.



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