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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, üst yapı çalışmalarında yüzde 25'ini tamamladıklarını söyledi.

Ekiplerin hızla çalıştığını ifade eden Talay, yaklaşık 9 aylık süreçte tüm çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İlçeyi yeni baştan inşa ettiklerini anlatan Talay, "İlçemizde geçmiş dönemde içme suyu, kanalizasyon hatlarıyla birlikte yağmur suyu hatlar da yenilendi. Bunun yanında doğal gaz ana ve servis hatları çekildi. Tüm bu çalışmaların ardından üst yapıya başlamıştık. Şimdi kaldırımı ve yol yapım çalışmalarında yüzde 25'e ulaştık. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha hızlı çalışarak ilçemizi modern görünümüne kavuşturmayı istiyoruz."

- Depremzedelere iftar verildi

Pınarhisar'da depremzedeler için iftar programı yapıldı.

Pınarhisar Dikilitaş Kültür ve Dayanışma Derneğince gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı İhsan Talay, AK Parti İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu, Dernek Başkanı Yusuf Gezer ile depremzedeler katıldı.

Gezer, konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Depremzede vatandaşlara herkesin kapılarını açtığını ve misafir ettiğini ifade eden Gezer, ramazan ayının da bereketini hep birlikte yaşamak için iftar programı düzenlediklerini belirtti.

Gezer, programa katılan herkese teşekkür etti.

- İstanbul gezisi düzenlendi

Vize Belediyesince düzenlenen kültür ve sanat gezileri devam ediyor.



Belediyenin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik ikinci tur İstanbul gezisi yapıldı.

Kadınlar, İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi'ni gezdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, gezi programlarının ramazan ayı boyunca süreceği bildirildi.

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