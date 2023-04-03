Kırklareli'nde hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 39 ABH 559 plakalı hafif ticari araç ile M.T. yönetimindeki 65 HC 669 plakalı minibüs TEM otoyolunda çarpıştı.

Kazada şantiye işçilerini taşıyan minibüste bulunan M.T, H.K. ve R.Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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