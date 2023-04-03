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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde balonlar otizmde farkındalık için salındı

AA

Kırklareli'nde balonlar otizmde farkındalık için salındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen etkinlikte otizmli öğrenciler gökyüzüne balon bıraktı.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulunda Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programa, Vali Birol Ekici, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, öğrencilerle velileri katıldı.

Ekici, Dünya Otizm Günü denilince aklına hep dayanışmanın geldiğini, annelerle, öğretmenlerle dayanışma içerisinde öğrencilerin geleceğe hazırlandığını anlattı.

Otizmli öğrencilere yetenek kazandırma, onları normal hayata hazırlamak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Vali Ekici, devletin bütün imkanlarının öğrenciler için seferber edildiğini anlattı.

Ekici, "Bizler de sizlerin ve vatandaşlarımızın emrindeyiz. Öğretmenlerimize fedakar çalışmalar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Anneleri tebrik ediyorum. Çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Ekici, öğrenciler tarafından hazırlanan el ürünleri sergisini gezdi.

Etkinlikte İl Jandarma Komutanlığına ait iz takip köpeği gösteri sundu, öğrenciler jandarmaya araçlarına bindirildi.

Öğrencilerin yüzlerinin boyanması ile devam eden programda, otizmli öğrenciler gökyüzüne farkındalık amacıyla yaklaşık 250 balon bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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