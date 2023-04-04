Ailesinden 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili şoke eden ayrıntı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Sağlık Bakanlığınca Kırklareli'ne 126 sağlık personelinin atanacağını bildirdi.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni atamalarla sağlık hizmetlerinin her geçen gün arttığını belirtti.

Türkiye'de her alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim niteliğinde hizmetler yapıldığını ifade eden Minsolmaz, hizmetlerin kalitesinin artmasında kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- Edirne gezisi düzenlenecek

Lüleburgaz Yıldız Mahallesi Muhtarlığınca, ramazan ayı dolayısıyla mahalle sakinlerine yönelik Edirne gezisi düzenlenecek.

Mahalle Muhtarı Ümit Öztürk, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca iki kez Edirne gezisi düzenleyeceklerini bildirdi.

Gezinin ücretsiz olacağını ifade eden Öztürk, "İlk gezimiz 7 Nisan Cuma, ikinci gezimiz ise 17 Nisan Pazartesi gününde gerçekleşecek. Geziye katılmak isteyen mahalle sakinlerimizin 6 Nisan'a kadar isimlerini muhtarlığımıza yazdırmalarını rica ederim." dedi.

- Hentbol turnuvası düzenlendi

Kırklareli'nde okul sporları hentbol turnuvası düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Vize Namık Kemal Ortaokulunu mağlup eden TEK Ortaokulu birinci oldu.

Müsabakada birinci olan okul, Bursa'da düzenlenecek bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.