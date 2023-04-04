Kırklareli'ndeki kanser hastaları çevre illere gitmek zorunda kalmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'ndeki kanser hastaları çevre illere gitmek zorunda kalmıyor

AA

Kırklareli'ndeki kanser hastaları çevre illere gitmek zorunda kalmıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yaklaşık 2 yıl öncesine kadar tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalan kanser hastaları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinde sağlık hizmeti alabiliyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Gökyer ve Cerrahi Onkoloji Op. Dr. Aytaç Biricik, son iki yıldır merkezde kanser hastalarına hizmet veriyor.

Gökyer, AA muhabirine, dünyada uygulanabilen kanser tedavilerinin hepsinin Kırklareli'nde de uygulanabildiğini söyledi.

Hastanede akıllı ilaç uygulamaları, immünoterapiler ve kemoterapi uygulamaları başta olmak üzere kanser ameliyatlarının yapılabildiğini anlatan Gökyer, 20 yataklı servisin de hastalara hizmet verdiğini kaydetti.

Kemoterapi sonrası ihtiyacı olan hastaların tedavilerine serviste devam ettiklerini anlatan Gökyer, "Hastalar daha önce Edirne'ye, İstanbul'a, uzak illere gitmeye çalışırken yaklaşık 2 yıldır burada kanser hastalığının tedavisini yapabilmekteyiz. Hastalar dünya standartlarında tedavi alabilmekte." dedi.

Kanserin çok ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu kaydeden Gökyer, şöyle devam etti:

"Dünyada, bir yılda yaklaşık 20 milyon kişi kansere yakalanıyor. Bunların 10 milyonu hayatını kaybetmekte. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye'de de buna oranla aynı şekilde hasta sayısı mevcut. Özellikle akciğer, kolon ve meme kanseri, bunların önde gelenlerinden. Türkiye'de de dünyada da bunlar en sık görülen kanser türleri. Biz de burada en çok bunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden hastalık son evreye geçmeden erken taramayla teşhis edilmesi ve ona yönelik çözümler alınması çok daha akılcı yaklaşımlar."

Op. Dr. Biricik ise kanser hastalarını, gerektiği durumda ameliyatlarla sağlıklarına kavuşturduklarını ifade etti.

Kanserin uzun süre tedavi gerektiren, hasta ve hasta yakınlarını ciddi bir süreçten geçiren zor bir hastalık olduğunu dile getiren Biricik, şunları kaydetti:

"40-70 yaş arasındaki kadınlarda 2 yılda bir meme kanseri taraması yapılabilir. Yine 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir tarama önerilmekte. 50-70 yaş gruplarındaki erkek ve kadınlar için kalın bağırsak kanserleri için 2 yılda bir tarama programları uygulanmakta. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde bunlara ulaşabilmekte."

- Hastalar hizmetlerden memnun

Kemoterapi ünitesinde tedavisini sürdüren Aydın Karakoç, artık kanser hastalarının kilometrelerce yol gitmeden yaşadıkları kentte tedavi olabildiklerini söyledi.

Tüm vatandaşların kanser taramalarını yaptırmaya özen göstermesi gerektiğini ifade eden Karakoç, 5 yıldır kanser ile mücadele ettiğini anlattı.

Kanserden korkulmaması gerektiğini vurgulayan Karakoç, "Kanser tedavisi, gerçekten gittikçe kolaylaşan bir tedavi. 10 yıl önce hastalarımız gerçekten zor şartlarda tedavi oluyorlardı. Ama bugün sağlanan akıllı ilaçlar ve diğer ilaçlar, kanser tedavisinde çoğu zaman başarılı olmaya başladı. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemek gerekir." diye konuştu.

İki yıl önce Edirne'ye gitmek için sabah erkenden yola çıktıklarını anlatan Karakoç, "Sabah 6'da yola çıkıyordum, 7.30'a kadar sıra almak zorundaydım. 7.30'da sıra alamazsam ne kan verebiliyordum ne de doktorlara yetişebiliyordum. Sıra ve önceden randevu almak gerekiyordu. Bazen uzun zaman randevu alamıyordunuz. Buraya gelince işlemler daha hızlı oldu. Saat 13.30'da geldim, 14.00'te tedavime başlandı. Burası Kırklareli'nde kanser tedavisi gören hastalar için bulunmaz bir nimet." ifadelerini kullandı.

Kolon kanseri ameliyatı olan 83 yaşındaki Nilüfer Özgen de sağlığına yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hastanede kendilerine her türlü hizmetin sunulduğunu anlatan Özgen, "Buradaki hizmetler fevkalade, Allah razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde balonlar otizmde farkındalık için salındı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde balonlar otizmde farkındalık için ...
Kırklareli'nde hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde hafif ticari araç ile servis minibüsü ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Trakya'da üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı
YEREL HABERLER Trakya'da üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı
Bakan Kirişci, Kırklareli'nde jeotermal seracılık tesisinde incelemede bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kırklareli'nde jeotermal seracılık ...
Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir devrim başlayacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir ...
Bakan Kirişci, Kırklareli'nde misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kırklareli'nde misafir edilen ...
Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir devrim başlayacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli'nde konuştu: (2)
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli'nde ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli'nde konuştu: (1)
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli'nde ...
Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir devrim başlayacak
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir ...
Kırklareli'nde evde bakım hastaları ile yakınlarına fizik tedavi eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Kırklareli'nde evde bakım hastaları ile yakınlarına ...
Kırklareli'nde çıkan yangında ev ile iş yeri yandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde çıkan yangında ev ile iş yeri yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.