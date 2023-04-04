Kırklareli'ndeki kanser hastaları çevre illere gitmek zorunda kalmıyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yaklaşık 2 yıl öncesine kadar tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalan kanser hastaları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinde sağlık hizmeti alabiliyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Gökyer ve Cerrahi Onkoloji Op. Dr. Aytaç Biricik, son iki yıldır merkezde kanser hastalarına hizmet veriyor.

Gökyer, AA muhabirine, dünyada uygulanabilen kanser tedavilerinin hepsinin Kırklareli'nde de uygulanabildiğini söyledi.

Hastanede akıllı ilaç uygulamaları, immünoterapiler ve kemoterapi uygulamaları başta olmak üzere kanser ameliyatlarının yapılabildiğini anlatan Gökyer, 20 yataklı servisin de hastalara hizmet verdiğini kaydetti.

Kemoterapi sonrası ihtiyacı olan hastaların tedavilerine serviste devam ettiklerini anlatan Gökyer, "Hastalar daha önce Edirne'ye, İstanbul'a, uzak illere gitmeye çalışırken yaklaşık 2 yıldır burada kanser hastalığının tedavisini yapabilmekteyiz. Hastalar dünya standartlarında tedavi alabilmekte." dedi.

Kanserin çok ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu kaydeden Gökyer, şöyle devam etti:

"Dünyada, bir yılda yaklaşık 20 milyon kişi kansere yakalanıyor. Bunların 10 milyonu hayatını kaybetmekte. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye'de de buna oranla aynı şekilde hasta sayısı mevcut. Özellikle akciğer, kolon ve meme kanseri, bunların önde gelenlerinden. Türkiye'de de dünyada da bunlar en sık görülen kanser türleri. Biz de burada en çok bunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden hastalık son evreye geçmeden erken taramayla teşhis edilmesi ve ona yönelik çözümler alınması çok daha akılcı yaklaşımlar."

Op. Dr. Biricik ise kanser hastalarını, gerektiği durumda ameliyatlarla sağlıklarına kavuşturduklarını ifade etti.

Kanserin uzun süre tedavi gerektiren, hasta ve hasta yakınlarını ciddi bir süreçten geçiren zor bir hastalık olduğunu dile getiren Biricik, şunları kaydetti:

"40-70 yaş arasındaki kadınlarda 2 yılda bir meme kanseri taraması yapılabilir. Yine 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir tarama önerilmekte. 50-70 yaş gruplarındaki erkek ve kadınlar için kalın bağırsak kanserleri için 2 yılda bir tarama programları uygulanmakta. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde bunlara ulaşabilmekte."

- Hastalar hizmetlerden memnun

Kemoterapi ünitesinde tedavisini sürdüren Aydın Karakoç, artık kanser hastalarının kilometrelerce yol gitmeden yaşadıkları kentte tedavi olabildiklerini söyledi.

Tüm vatandaşların kanser taramalarını yaptırmaya özen göstermesi gerektiğini ifade eden Karakoç, 5 yıldır kanser ile mücadele ettiğini anlattı.

Kanserden korkulmaması gerektiğini vurgulayan Karakoç, "Kanser tedavisi, gerçekten gittikçe kolaylaşan bir tedavi. 10 yıl önce hastalarımız gerçekten zor şartlarda tedavi oluyorlardı. Ama bugün sağlanan akıllı ilaçlar ve diğer ilaçlar, kanser tedavisinde çoğu zaman başarılı olmaya başladı. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemek gerekir." diye konuştu.

İki yıl önce Edirne'ye gitmek için sabah erkenden yola çıktıklarını anlatan Karakoç, "Sabah 6'da yola çıkıyordum, 7.30'a kadar sıra almak zorundaydım. 7.30'da sıra alamazsam ne kan verebiliyordum ne de doktorlara yetişebiliyordum. Sıra ve önceden randevu almak gerekiyordu. Bazen uzun zaman randevu alamıyordunuz. Buraya gelince işlemler daha hızlı oldu. Saat 13.30'da geldim, 14.00'te tedavime başlandı. Burası Kırklareli'nde kanser tedavisi gören hastalar için bulunmaz bir nimet." ifadelerini kullandı.

Kolon kanseri ameliyatı olan 83 yaşındaki Nilüfer Özgen de sağlığına yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hastanede kendilerine her türlü hizmetin sunulduğunu anlatan Özgen, "Buradaki hizmetler fevkalade, Allah razı olsun." dedi.

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