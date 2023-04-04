Kırklareli'nde gümrük kaçağı motor bloku sattığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gümrük kaçağı 32 motor bloku ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede yarış motosikletlerine ait motor bloklarının gümrük kaçağı olarak getirilerek satıldığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli S.C, H.Ü, S.E. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Bu kişilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 32 gümrük kaçağı motor bloku ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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