Kırklareli'nde "Sağlık Tarihi Evi" oluşturulacak

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık Tarihi Evi" oluşturulacak.

İl Sağlık Müdürlüğü, Gültaç Özbay Sanat Galerisi binasının "Sağlık Tarihi Evi"ne dönüştürülmesi için İl Genel Meclisi'nden talepte bulundu.

Meclisin 3 Mart Pazartesi tarihli birleşiminde Çevre Sağlık Komisyonu tarafından değerlendirilen talep olumlu bulunup, oy birliği ile kabul edildi.

Söz konusu binanın kullanım hakkı 20 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğüne verildi.

İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, AA muhabirine, Kırklareli'ne çok güzel bir sağlık evi kurulacağını ifade etti.

"Sağlık Tarihi Evi"nin Kırklareli'nde sağlık alanına olumlu katkısı olacağına inandığını anlatan Karakoç, öğrencilerin de burada farklı deneyimler yaşayabileceğini kaydetti.

Bu tür kararları meclisten çıkarabildikleri için mutlu olduklarını ifade eden Karakoç, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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