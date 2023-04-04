Ormandaki köpekleri müzisyen arkadaşıyla keman ve şarkılar eşliğinde besliyor

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KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan hayvansever Bülent Türker ve müzisyen arkadaşı Mehmet Turunç, ormandaki köpeklerin karınlarını keman ve şarkılar eşliğinde doyuruyor.

Hollanda'da banka müdürlüğü ve yöneticilik yapan 59 yaşındaki Türker, 11 sene önce döndüğü Kırklareli'nde belirli aralıklarla ormana giderek köpekler için mama ve su bırakıyor.

Türker, geçen yıl müzisyen arkadaşı 73 yaşındaki Mehmet Turunç ile gittiği ormanda keman eşliğinde şarkılar söyledikleri sırada köpeklerin yanlarına geldiğini fark etti. Hayvanlara yiyecek veren iki arkadaş, yaklaşık bir yıldır ormanda keman sesi ve şarkılar eşliğinde köpekleri besliyor.

- "Ormanda canlılara hem müzik yapıyoruz hem de karınlarını doyuruyoruz"

Türker, AA muhabirine, emekli maaşının büyük bölümünü sahipsiz hayvanlar için kullandığını söyledi.

Hayvanlara dokunduğunda, onları beslediğinde kendini mutlu hissettiğini anlatan Türker, Mehmet Turunç ile hayvanları beslemeye devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Keman çalarken baktık ki bir sürü hayvan ormanın içinden geldi, bizi izledi, dinledi. Çok mutlu olduk. Yemekleri, mamaları daha iştahlı yediklerini gördük. Ondan sonra kemanla ormanda hem canlılara müzik yapıyoruz hem de karınlarını doyuruyoruz. Onlar mutlu biz de mutluyuz. Hayvanları seviyoruz. Sahipsiz canlar 'bizim canımız ciğerimiz her şeyimiz' diyorum. Herkesin sahipsiz canlılara sahip çıkmasını istiyorum."

Türker, sağlığı el verdiğince sahipsiz hayvanları beslemeye devam edeceğini dile getirdi.

Sabah kahvaltı yapmadan sahipsiz hayvanları beslemek için ormana geldiğini belirten Türker, özellikle kış aylarında herkesten evinin önüne bir kap su ile yemek bırakmasını istedi.

Mehmet Turunç da 50 yıldır müzikle ilgilendiğini, hayatının büyük bölümünün düğün ve eğlence mekanlarında keman çalarak geçtiğini söyledi.

Ormanda keman çalarken köpeklerin etrafına toplandığını ifade eden Turunç, "Keman çalınca doğadaki kuşlar bile ötmeye başlıyor. Müziği herkes seviyor. Ben köpekler için müzik yaptıkça mutlu oluyorum. Ölene kadar köpeklere keman çalacağım. Onlar için bir şiir de yazdım, çok güzel oldu. Bazı belediyeler o şiiri billboardlara astı." diye konuştu.

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