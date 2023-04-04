Kırklareli'nde inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde inşaattan 1,5 ton demir çaldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Müsellim köyünde bir inşaattan demir çalındığı bilgisine ulaştı.

Ekipler konuyla ilgili yaptığı araştırmada demirleri K.İ ve M.T'nin kamyonete yüklenerek çalındığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen demirler inşaat sahibine teslim edildi.





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