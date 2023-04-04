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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen konferansta iklim değişikliğinin su, tarım ve ormanlar üzerindeki etkileri konuşuldu.

Doğa ve Kültür Derneği, Kırklareli Kent Konseyi, Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nurgül Bayman Tunçol, iklim değişikliği konusunda bilgi verdi.

Konferansta TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Dellal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran da konuşma yaptı.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Akçaköy köyü ile Büyükkarıştıran beldesinin Küçükkarıştıran Mahallesi'ne 5 Nisan Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 13.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

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