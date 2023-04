Erken teşhis ve kararlı mücadeleyle kanseri yenen kadının hayata bakışı değişti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yaşayan ev hanımı Seval Candan, yakalandığı tiroid kanserini erken teşhis ve kararlı mücadelesi ile yenmeyi başardı.

Bir çocuk annesi Candan, 2011 yılında boğazının altındaki şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede tiroid kanseri olduğunu öğrendi.

Geçirdiği ameliyat ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan 43 yaşındaki Candan, artık ailesi ve sevdikleriyle daha fazla zaman geçiriyor.

Candan, AA muhabirine, erken teşhis ve kararlı mücadele ile hastalığı yendiğini söyledi.

Kanser hastası olduğunu öğrendiği ilk iki gün çok korktuğunu, hemen aklına ölümün geldiğini ifade eden Candan, daha sonra ağlamayı bırakıp tedavi olmaya, mücadele etmeye karar verdiğini anlattı.

- Hastalıkla mücadeleden asla vazgeçmedi

Hayattaki en büyük korkusunun 5 yaşındaki evladını bırakıp gitmek olduğunu vurgulayan Candan, bu nedenle çok korktuğunu fakat hastalıkla mücadeleden de asla vazgeçmediğini söyledi.

Tedavi sürecinin ardından hastalığı yendiğini ve hayata bakışının değiştiğini anlatan Candan, şöyle devam etti:

"Oğlum benden bir şey istediğinde hiçbir şey umurumda değil. Onunla güzel zaman geçirmek için çaba harcıyorum ama hastalığımdan önce çocuğumun eline bir şey verip oturtup sonra cam silip, yemek yapıp hep bir mükemmel Seval'i, mükemmel ev hanımını oynuyordum. Aslında çok gereksiz bir şeymiş. Keşke öyle olmasaymışım. Çok boş bir vakit kaybı. Şu an iyiyim, mutluyum hatta diyorum 'iyi ki hastalığı yaşamışım.' En azından gözüm açıldı, etrafımdaki insanlara daha çok zaman harcıyorum ve kendimi daha çok seviyorum artık. Artık her şeyden zevk alıyor ve mutluyum. Hayat çok kısa. Şu an iyiyim, mutluyum hatta diyorum ki iyi ki hastalığı yaşamışım. En azından gözüm açıldı, sevdiğim insanlara daha çok zaman harcıyorum ve kendimi daha çok seviyorum artık."

Candan, kanser hastası kişilere de bazı tavsiyelerde bulunarak, mücadeleden ve tedaviden asla vazgeçmemelerini, hayatlarının her döneminde sevdikleriyle birlikte vakit geçirmelerini istedi.



