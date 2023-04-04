Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Çakıllı beldesi ile Babaeski ilçesinin Taşköprü köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, iklimlendirme sistemi, 2 kök kenevir, 3 hava filtresi, aspiratör, iç mekan çadırı, pompalı tüfek, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.