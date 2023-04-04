Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Vize ilçelerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede yaptıkları denetimde 7 şüpheliyi yakalayan ekipler, kullanılan malzemeler ile Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile 6 taş obje ve 3 metal obje ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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