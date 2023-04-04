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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi

AA

Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Vize ilçelerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede yaptıkları denetimde 7 şüpheliyi yakalayan ekipler, kullanılan malzemeler ile Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile 6 taş obje ve 3 metal obje ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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