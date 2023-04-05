Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kesinleşmiş 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 suçtan aranan E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan E.A. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.













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