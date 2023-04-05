KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince Edirne gezisi düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Edirne gezisi yapılacağı bildirildi.
Gezide Edirne'nin tarihi cami ve çarşılarının gezileceği aktarılan açıklamada, geziye katılmak isteyen kadınların, Atatürk Kültür Merkezi'ne 7 Nisan Cuma gününe kadar bildirmeleri gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, gezinin 8 Nisan Cumartesi yapılacağı belirtildi.
- Aile sohbetleri programı yapıldı
Kırklareli Müftülüğünce aile sohbetleri programı düzenlendi.
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Babaeski Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa, İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen ile vatandaşlar katıldı.
Özmen, programda "aile olmak ve aile kalabilmek" konusunda bilgi verdi.
Program daha sonra Cedid Ali Paşa Camisi'nde devam etti.