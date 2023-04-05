Kırklareli Valisi Ekici, şehit aileleriyle iftar yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valisi Ekici, şehit aileleriyle iftar yaptı

AA

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri ile iftar yaptı.

Kırklareli Valisi Ekici, şehit aileleriyle iftar yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri ile iftar yaptı.

Vali Ekici, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, canlarını vatanı, bayrağı ve tüm mukaddesatı için feda ederek şehitlik mertebesine erişen şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Şehitlerin emaneti olan aileleri ile her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Ekici, "Değerli ailelerimiz ile nice Ramazan ve bayramlarda bir arada olmayı yüce
Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize sağlık, mutluluk ve hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ekici, aileler ile sohbet etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ...
Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ...
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Erken teşhis ve kararlı mücadeleyle kanseri yenen kadının hayata bakışı değişti
YEREL HABERLER Erken teşhis ve kararlı mücadeleyle kanseri yenen ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla ...
Ormandaki köpekleri müzisyen arkadaşıyla keman ve şarkılar eşliğinde besliyor
YEREL HABERLER Ormandaki köpekleri müzisyen arkadaşıyla keman ve ...
Kırklareli'nde "Sağlık Tarihi Evi" oluşturulacak
YEREL HABERLER Kırklareli'nde "Sağlık Tarihi Evi" oluşturulacak
Kırklareli'nde gümrük kaçağı motor bloku sattığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde gümrük kaçağı motor bloku sattığı ...
Kırklareli'ndeki kanser hastaları çevre illere gitmek zorunda kalmıyor
YEREL HABERLER Kırklareli'ndeki kanser hastaları çevre illere gitmek ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde balonlar otizmde farkındalık için salındı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde balonlar otizmde farkındalık için ...
Kırklareli'nde hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde hafif ticari araç ile servis minibüsü ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Trakya'da üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı
YEREL HABERLER Trakya'da üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.