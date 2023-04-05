Kırklareli Valisi Ekici, şehit aileleriyle iftar yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri ile iftar yaptı.

Vali Ekici, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, canlarını vatanı, bayrağı ve tüm mukaddesatı için feda ederek şehitlik mertebesine erişen şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Şehitlerin emaneti olan aileleri ile her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Ekici, "Değerli ailelerimiz ile nice Ramazan ve bayramlarda bir arada olmayı yüce

Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize sağlık, mutluluk ve hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ekici, aileler ile sohbet etti.









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