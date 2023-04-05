Trakya'nın 2022 yılı istatistikleri açıklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünce, Trakya'nın 2022 yılı nüfus ve göç, eğitim, sağlık gibi istatistikler açıklandı.

Buna göre, 2020 yılına göre 2022 yılında Edirne nüfusu binde 3, Kırklareli binde 7, Tekirdağ binde 61 arttı.

Hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ 3,06 kişi ile ön plana çıkarken, sırasıyla 2,68 ile Kırklareli, 2,63 ile Edirne takip etti.

Bölgede en çok göç alan il binde 63,4 ile Tekirdağ olurken, Edirne'de 19,7, Kırklareli'nde ise 18,2 olarak ölçüldü.

Okur yazar nüfus oranında ise Türkiye'ye ortalamasına göre Trakya'da yüzde 0,5 üzerinde seyrederek yüzde 98 ile 98,8 seviyelerinde yer aldı.

Trakya'da en çok ölümler dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanırken, en az ise sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları bulunuyor.

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