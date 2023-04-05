KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, mesajında, Anadolu Ajansının çok yönlü ve hızlı haber akışıyla

görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

6 Nisan 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansının, kuruluşundan bugüne kadar

teknik donanımıyla büyük bir ilerleme sağlayan ve habercilik alanında daima güvenilir haber kaynağı olmayı başardığını bildiren Ilık, "Uluslararası gazetecilik meslek ilkelerinden şaşmadan sürdürdüğü habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten Anadolu Ajansı, ülkemizde olan

biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başardığını ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, yurt içi ve yurt dışındaki örgütlenmesini geliştiren Anadolu Ajansı, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla

görevini başarıyla yerine getirmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansı bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecek, ülkemizin sesi olmayı sürdürecektir. Sadece ülkemizin değil dünya çapında en güvenilir kuruluşları arasında yer bulan Anadolu Ajansı, köklü geçmişi ile yaptığı haberlerle başarılarını tescillemiştir. Bu vesileyle, doğru ve güvenilir habercilik anlayışı içinde görevlerini büyük bir sorumlulukla yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yerine getiren, zaman kavramı gözetmeden her koşulda görevlerini fedakarca yürüten Anadolu Ajansının çok değerli çalışanlarına başarılarının devamını diliyor, 103'üncü yıl dönümü kutluyorum."

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