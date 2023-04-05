Kırklareli'nde köpeği öldüren zanlıya verilen hükme itiraz edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde köpek yavrusunu öldüren zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık tarafından yapılan itiraz sonucu adli kontrol tedbirleri genişletildi.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Nisan'da Asliye Ceza Mahkemesince köpek yavrusunu öldüren Fatih B'ye (26) yurt dışı yasağı getirilerek, hayvan barınağında haftada iki gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Yapılan itirazda tutuklama talebi reddedilirken, adli kontrol şartı genişletildi.

Hakimlik, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile haftada 3 gün en yakın adli kolluk birimine imza atmasına karar verdi.

Tufan Süngü, çalıştığı iş merkezinde beslediği 3 aylık köpek köpeğin öldürülmesi sonucu şikayetçi olmuş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüpheli Fatih B. (26) gözaltına alınmıştı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve hayvan barınağında haftada iki gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





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