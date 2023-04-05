Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara 33 milyon 930 bin metreküp su sağladı

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajların su seviyesini yükseltti.



DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne ve Tekirdağ'daki bazı barajlar 20 Mart-5 Nisan tarihlerinde yağışlarla 33 milyon 930 bin metreküp su aldı.

Edirne'deki Hamzadere Barajı'nın su miktarı son yağışlarla 160 milyon 160 bin metreküpe çıktı.

Bu kentteki 6 barajda 20 Mart'ta 236 milyon 30 bin olan su miktarı, 5 Nisan'da 270 milyon 622 bine yükseldi.

Tekirdağ'da ise 20 Mart'ta 160 milyon 593 bin metreküp olan 4 barajdaki su miktarı, 5 Nisan'da 161 milyon 24 bin olarak ölçüldü.

Kırklareli'nde de 20 Mart'ta 165 milyon 656 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, 5 Nisan'da 164 milyon 593 bine geriledi.

Kentte 4 barajdaki su seviyesi 1 milyon 93 bin metreküp azaldı.

Trakya'daki 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı 596 milyon 209 bin olarak ölçüldü.

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